Баранцева (Корнеева) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранцева (Корнеева) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

14.10.1977

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Корнеев Афанасий

Мать: Корнеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трунтаева Любовь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранцев Валерий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.1977
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