Баранцева (Корнеева) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти14.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Корнеев Афанасий
Мать: Корнеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трунтаева Любовь
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранцев Валерий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.10.1977