Корнеева (Переседова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Переседова) Прасковья

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Место рождения

Россия

Дата рождения

16.10.1913

Дата смерти

04.02.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1933 г.р.
1937 г.р.
1939 г.р.
1942 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1913

Отец: Переседов Егор

Мать: Переседова Салманида

Россия
Рождение ребёнка
25.11.1933

Дочь: Дорофеева Клавдия

Отец ребёнка: Корнеев Афанасий

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Баранцева Наталья

Отец ребёнка: Корнеев Афанасий

Рождение ребёнка
1939

Сын: Корнеев Михаил

Отец ребёнка: Корнеев Афанасий

Рождение ребёнка
12.08.1942

Сын: Корнеев Александр

Отец ребёнка: Корнеев Афанасий

Рождение ребёнка
27.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Афанасий

Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Афанасий

Рождение ребёнка
30.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Афанасий

Смерть
04.02.1994
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