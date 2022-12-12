Корнеева (Переседова) Прасковья
Место рожденияРоссия
Дата рождения16.10.1913
Дата смерти04.02.1994
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1913
Отец: Переседов Егор
Мать: Переседова Салманида
Россия
Рождение ребёнка
25.11.1933
Дочь: Дорофеева Клавдия
Отец ребёнка: Корнеев Афанасий
Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Баранцева Наталья
Отец ребёнка: Корнеев Афанасий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Корнеев Михаил
Отец ребёнка: Корнеев Афанасий
Рождение ребёнка
12.08.1942
Сын: Корнеев Александр
Отец ребёнка: Корнеев Афанасий
Рождение ребёнка
27.06.1949
Рождение ребёнка
02.01.1952
Рождение ребёнка
30.10.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Афанасий
Смерть
04.02.1994