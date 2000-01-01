Корнеев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти?.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Корнеев Афанасий
Мать: Корнеева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Раиса
Смерть
?.10.1979