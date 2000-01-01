Корнеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

?.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Корнеев Афанасий

Мать: Корнеева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Раиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Раиса

Смерть
?.10.1979
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