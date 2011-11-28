Дорофеева (Корнеева) Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеева (Корнеева) Клавдия

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Место рождения

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.11.1933

Дата смерти

28.11.2011

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1933

Отец: Корнеев Афанасий

Мать: Корнеева Прасковья

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорофеев Иван Ильич

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Иван Ильич

Смерть
28.11.2011
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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