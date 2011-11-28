Дорофеева (Корнеева) Клавдия
Место рождения
Дата рождения25.11.1933
Дата смерти28.11.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1933
Отец: Корнеев Афанасий
Мать: Корнеева Прасковья
Рождение ребёнка
04.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорофеев Иван Ильич
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дорофеев Иван Ильич
Смерть
28.11.2011
Похороны
Неизвестно