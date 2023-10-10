Дорофеев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения?.01.1930
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорофеева Клавдия
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеева Клавдия
Смерть
1969
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия