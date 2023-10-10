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Дорофеев Иван Ильич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

?.01.1930

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорофеева Клавдия

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Клавдия

Смерть
1969
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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