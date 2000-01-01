Переседова Салманида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Салманида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Переседов Алексей

Отец ребёнка: Переседов Егор

Рождение ребёнка
16.10.1913

Дочь: Корнеева Прасковья

Отец ребёнка: Переседов Егор

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царенков Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Егор

Смерть
Неизвестно
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