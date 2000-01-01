Переседова Салманида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Переседов Алексей
Отец ребёнка: Переседов Егор
Рождение ребёнка
16.10.1913
Дочь: Корнеева Прасковья
Отец ребёнка: Переседов Егор
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царенков Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Егор
Смерть
Неизвестно