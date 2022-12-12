Корнеев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1907
Дата смерти28.07.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907
Отец: Корнеев Семён
Мать: Корнеева Наталья
Рождение ребёнка
18.12.1926
Дочь: Тураева Татьяна
Мать ребёнка: Корнеева Христинья
Рождение ребёнка
20.04.1929
Сын: Корнеев Анатолий
Мать ребёнка: Корнеева Христинья
Рождение ребёнка
09.09.1938
Дочь: Кузнецова Валентина
Мать ребёнка: Корнеева Христинья
Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Черкасова Мария
Мать ребёнка: Корнеева Христинья
Рождение ребёнка
09.07.1953
Дочь: Герко Нина
Мать ребёнка: Корнеева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Татьяна
Развод
Неизвестно
Жена: Корнеева Христинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Христинья
Смерть
28.07.1971
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область