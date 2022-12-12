Корнеев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнеев Алексей

Корнеев Алексей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1907

Дата смерти

28.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1907

Отец: Корнеев Семён

Мать: Корнеева Наталья

Рождение ребёнка
18.12.1926

Дочь: Тураева Татьяна

Мать ребёнка: Корнеева Христинья

Рождение ребёнка
20.04.1929

Сын: Корнеев Анатолий

Мать ребёнка: Корнеева Христинья

Рождение ребёнка
09.09.1938

Дочь: Кузнецова Валентина

Мать ребёнка: Корнеева Христинья

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Черкасова Мария

Мать ребёнка: Корнеева Христинья

Рождение ребёнка
09.07.1953

Дочь: Герко Нина

Мать ребёнка: Корнеева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Татьяна

Развод
Неизвестно

Жена: Корнеева Христинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Христинья

Смерть
28.07.1971
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close