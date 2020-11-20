Герко (Корнеева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герко (Корнеева) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1953

Дата смерти

20.11.2020

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1953

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева Татьяна

Рождение ребёнка
08.07.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
20.11.2020
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
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