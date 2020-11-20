Герко (Корнеева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1953
Дата смерти20.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1953
Отец: Корнеев Алексей
Мать: Корнеева Татьяна
Рождение ребёнка
08.07.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
20.11.2020