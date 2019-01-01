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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3БУГУРУСЛАН. Уездный.При рр. Кинеле и Турханке.1814½26781130622957Церквей православных 2. Училищ 2. Больница 1. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базары еженедельные. Заводов 24.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
526. Бугуруслан, уездный город бывший государственный, при реках Б. Кинеле и Турханке, дворов 149, жителей 1404, волостное правление
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
город Бугуруслан
город Бугуруслан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11795Бугуруслангород обл.подчин.53°39'с.ш.52°27'в.д.N-39-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53708000001г Бугуруслангород