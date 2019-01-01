город Бугуруслан, город Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Бугуруслан

город Бугуруслан, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Города
3БУГУРУСЛАН. Уездный.При рр. Кинеле и Турханке.1814½26781130622957Церквей православных 2. Училищ 2. Больница 1. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базары еженедельные. Заводов 24.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Пригородная волость
526. Бугуруслан, уездный город бывший государственный, при реках Б. Кинеле и Турханке, дворов 149, жителей 1404, волостное правление

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Пригородная волость
город Бугуруслан
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
город Бугуруслан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область
11795Бугуруслангород обл.подчин.53°39'с.ш.52°27'в.д.N-39-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, город Бугуруслан
53708000001г Бугуруслангород
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