Черкасова (Корнеева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Корнеева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1940

Дата смерти

19.10.2020

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева Христинья

Рождение ребёнка
25.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкасов Павел

Рождение ребёнка
25.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черкасов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голобородько Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голобородько Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасов Павел

Смерть
19.10.2020