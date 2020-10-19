Черкасова (Корнеева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1940
Дата смерти19.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1940
Отец: Корнеев Алексей
Мать: Корнеева Христинья
Рождение ребёнка
25.10.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкасов Павел
Рождение ребёнка
25.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкасов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голобородько Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкасов Павел
Смерть
19.10.2020