Черкасов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова Мария

Рождение ребёнка
25.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Мария

Смерть
Неизвестно
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