Корнеева (Переседова) Христинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1905
Дата смерти04.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905
Отец: Переседов Яков
Мать: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
18.12.1926
Дочь: Тураева Татьяна
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
20.04.1929
Сын: Корнеев Анатолий
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Рождение ребёнка
09.09.1938
Дочь: Кузнецова Валентина
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Черкасова Мария
Отец ребёнка: Корнеев Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Корнеев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнеев Алексей
Смерть
04.03.1976