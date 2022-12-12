Корнеева (Переседова) Христинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Переседова) Христинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1905

Дата смерти

04.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1905

Отец: Переседов Яков

Мать: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
18.12.1926

Дочь: Тураева Татьяна

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Рождение ребёнка
20.04.1929

Сын: Корнеев Анатолий

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Рождение ребёнка
09.09.1938

Дочь: Кузнецова Валентина

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Черкасова Мария

Отец ребёнка: Корнеев Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Корнеев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Алексей

Смерть
04.03.1976
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