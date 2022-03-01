Корнеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1929

Дата смерти

30.08.1991

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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1958 г.р.
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1963 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева Христинья

Рождение ребёнка
05.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Мария

Рождение ребёнка
23.02.1958

Сын: Корнеев Александр

Мать ребёнка: Корнеева Мария

Рождение ребёнка
09.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Мария

Рождение ребёнка
01.08.1963

Сын: Корнеев Павел

Мать ребёнка: Корнеева Мария

Рождение ребёнка
18.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Мария

Рождение ребёнка
29.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Мария

Смерть
30.08.1991
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