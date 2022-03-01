Корнеев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1929
Дата смерти30.08.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1929
Отец: Корнеев Алексей
Мать: Корнеева Христинья
Рождение ребёнка
05.09.1955
Рождение ребёнка
23.02.1958
Сын: Корнеев Александр
Мать ребёнка: Корнеева Мария
Рождение ребёнка
09.11.1959
Рождение ребёнка
01.08.1963
Сын: Корнеев Павел
Мать ребёнка: Корнеева Мария
Рождение ребёнка
18.05.1967
Рождение ребёнка
29.06.1969
Смерть
30.08.1991