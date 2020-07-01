Корнеев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1958

Дата смерти

?.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1958

Отец: Корнеев Анатолий

Мать: Корнеева Мария

Рождение ребёнка
28.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Надежда

Смерть
?.07.2020
Казахстан, г. Уральск