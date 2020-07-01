Корнеев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1958
Дата смерти?.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1958
Отец: Корнеев Анатолий
Мать: Корнеева Мария
Рождение ребёнка
28.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Надежда
Смерть
?.07.2020
Казахстан, г. Уральск