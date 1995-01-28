Корнеева (Серёгина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Серёгина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1934

Дата смерти

28.01.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

Дети

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1958 г.р.
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1963 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1934

Отец: Серёгин Иван Семёнович

Мать: Серёгина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.09.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Анатолий

Рождение ребёнка
23.02.1958

Сын: Корнеев Александр

Отец ребёнка: Корнеев Анатолий

Рождение ребёнка
09.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Анатолий

Рождение ребёнка
01.08.1963

Сын: Корнеев Павел

Отец ребёнка: Корнеев Анатолий

Рождение ребёнка
18.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Анатолий

Рождение ребёнка
29.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Анатолий

Смерть
28.01.1995
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