Корнеева (Серёгина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1934
Дата смерти28.01.1995
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1934
Отец: Серёгин Иван Семёнович
Мать: Серёгина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.09.1955
Рождение ребёнка
23.02.1958
Сын: Корнеев Александр
Отец ребёнка: Корнеев Анатолий
Рождение ребёнка
09.11.1959
Рождение ребёнка
01.08.1963
Сын: Корнеев Павел
Отец ребёнка: Корнеев Анатолий
Рождение ребёнка
18.05.1967
Рождение ребёнка
29.06.1969
Смерть
28.01.1995