Корнеев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1963

Дата смерти

01.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1963

Отец: Корнеев Анатолий

Мать: Корнеева Мария

Рождение ребёнка
28.11.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Тамара

Рождение ребёнка
16.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корнеева Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Тамара

Смерть
01.03.2022
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