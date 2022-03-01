Корнеев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1963
Дата смерти01.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1963
Отец: Корнеев Анатолий
Мать: Корнеева Мария
Рождение ребёнка
28.11.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Тамара
Рождение ребёнка
16.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корнеева Тамара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Тамара
Смерть
01.03.2022