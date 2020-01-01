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Переседов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

11.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Переседов Поликарп

Мать: Переседова Екатерина

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Корнеева Христинья

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
27.09.1909

Сын: Переседов Михаил

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
27.09.1909

Дочь: Сидорова Ефимия

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Переседов Павел

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
Около ?.02.1914

Сын: Переседов Дмитрий

Мать ребёнка: Переседова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Устинья

Смерть
11.11.1914
р. Нида, Польша
Причина смерти: На войне
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