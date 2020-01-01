Переседов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти11.11.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Переседов Поликарп
Мать: Переседова Екатерина
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Корнеева Христинья
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
27.09.1909
Сын: Переседов Михаил
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
27.09.1909
Дочь: Сидорова Ефимия
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Переседов Павел
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
Около ?.02.1914
Сын: Переседов Дмитрий
Мать ребёнка: Переседова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова Устинья
Смерть
11.11.1914
р. Нида, Польша
Причина смерти: На войне