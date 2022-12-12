Переседова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Переседов Яков
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Кромская Степанида
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Леонтий
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Терентий
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Никита
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Михаил
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Переседов Поликарп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Поликарп
Смерть
Неизвестно