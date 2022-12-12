Переседова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереседова Екатерина

Переседова Екатерина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Переседов Яков

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Кромская Степанида

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Леонтий

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Терентий

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Никита

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Михаил

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Переседов Поликарп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Поликарп

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close