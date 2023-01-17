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Переседов Леонтий

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Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Поликарп

Мать: Переседова Екатерина

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Переседова Гликерия

Рождение ребёнка
1919

Сын: Переседов Михаил

Мать ребёнка: Переседова Гликерия

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: Переседова Гликерия

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Павел

Мать ребёнка: Переседова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Владимир

Мать ребёнка: Переседова Гликерия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Яков

Мать ребёнка: Переседова Гликерия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Гликерия

Смерть
Неизвестно
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