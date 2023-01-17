Переседов Леонтий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переседов Поликарп
Мать: Переседова Екатерина
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Переседова Гликерия
Рождение ребёнка
1919
Сын: Переседов Михаил
Мать ребёнка: Переседова Гликерия
Рождение ребёнка
1923
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: Переседова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Павел
Мать ребёнка: Переседова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Владимир
Мать ребёнка: Переседова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Яков
Мать ребёнка: Переседова Гликерия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Переседова Гликерия
Смерть
Неизвестно