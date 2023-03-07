Переседов Иван
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиПосле 1983
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Переседов Леонтий
Мать: Переседова Гликерия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
После 1983