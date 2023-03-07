Переседов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Иван

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Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

После 1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Переседов Леонтий

Мать: Переседова Гликерия

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
После 1983
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