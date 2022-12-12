Переседова (Жучкова) Гликерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова (Жучкова) Гликерия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жучков Марк

Мать: Жучкова ?

Рождение ребёнка
20.11.1916

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Переседов Леонтий

Рождение ребёнка
1919

Сын: Переседов Михаил

Отец ребёнка: Переседов Леонтий

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Леонтий

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Павел

Отец ребёнка: Переседов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Владимир

Отец ребёнка: Переседов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Яков

Отец ребёнка: Переседов Леонтий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Леонтий

Смерть
Неизвестно
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