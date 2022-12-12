Переседова (Жучкова) Гликерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жучков Марк
Мать: Жучкова ?
Рождение ребёнка
20.11.1916
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Переседов Леонтий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Переседов Михаил
Отец ребёнка: Переседов Леонтий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Павел
Отец ребёнка: Переседов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Владимир
Отец ребёнка: Переседов Леонтий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Яков
Отец ребёнка: Переседов Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Леонтий
Смерть
Неизвестно