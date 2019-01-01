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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1871 г. По жалобе крестьян Самарской губернии Бугурусланского уезда Покроской волости села Покровки Лаврентия Прокофьева и Ники Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
910Покровка (Буланка), с. каз.при рч. Буланке.603823211081146Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
515. Покровка, село бывшее государственное, при речке Терешке, дворов 382, жителей 2789, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь православная, школа, ла Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Покровка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
75091Покровкасело53°46'с.ш.53°18'в.д.N-39-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53704000291с Покровкасело