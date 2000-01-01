Переседов Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Поликарп

Мать: Переседова Екатерина

Рождение ребёнка
20.11.1910

Дочь: Матрёна

Мать ребёнка: Переседова Василиса Яковлевна

Рождение ребёнка
23.11.1915

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Переседова Василиса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переседова Василиса Яковлевна

Смерть
10.08.1916
лес Кшака
Причина смерти: На войне
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