Переседов Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.08.1916
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Переседов Поликарп
Мать: Переседова Екатерина
Рождение ребёнка
20.11.1910
Дочь: Матрёна
Мать ребёнка: Переседова Василиса Яковлевна
Рождение ребёнка
23.11.1915
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Переседова Василиса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1916
лес Кшака
Причина смерти: На войне