Кромская (Переседова) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Переседов Поликарп
Мать: Переседова Екатерина
Рождение ребёнка
30.10.1910
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Кромский Павел
Рождение ребёнка
03.07.1913
Сын: Кромский Василий
Отец ребёнка: Кромский Павел
Рождение ребёнка
11.11.1917
Сын: Кромский Иосиф
Отец ребёнка: Кромский Павел
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Кромский Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Николай
Отец ребёнка: Кромский Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кромский Павел
Смерть
Неизвестно