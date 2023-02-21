Кромская (Переседова) Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кромская (Переседова) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Переседов Поликарп

Мать: Переседова Екатерина

Рождение ребёнка
30.10.1910

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Кромский Павел

Рождение ребёнка
03.07.1913

Сын: Кромский Василий

Отец ребёнка: Кромский Павел

Рождение ребёнка
11.11.1917

Сын: Кромский Иосиф

Отец ребёнка: Кромский Павел

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Кромский Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Николай

Отец ребёнка: Кромский Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кромский Павел

Смерть
Неизвестно
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