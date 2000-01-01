Сидорова (Переседова) Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1909
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909
Отец: Переседов Яков
Мать: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
01.09.1930
Сын: Сидоров Василий
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Рождение ребёнка
01.05.1933
Дочь: Жучкова Мария
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Рождение ребёнка
04.09.1938
Сын: Сидоров Иван
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Рождение ребёнка
05.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Рождение ребёнка
23.05.1949
Сын: Сидоров Николай
Отец ребёнка: Сидоров Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сидоров Василий
Смерть
2000