Сидорова (Переседова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Переседова) Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1909

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1949 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909

Отец: Переседов Яков

Мать: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
01.09.1930

Сын: Сидоров Василий

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Жучкова Мария

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Рождение ребёнка
04.09.1938

Сын: Сидоров Иван

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Рождение ребёнка
05.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Рождение ребёнка
23.05.1949

Сын: Сидоров Николай

Отец ребёнка: Сидоров Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Василий

Смерть
2000
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