Жучкова (Сидорова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкова (Сидорова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: Сидоров Василий

Мать: Сидорова Ефимия

Рождение ребёнка
08.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жучков Владимир

Рождение ребёнка
01.09.1957

Сын: Жучков Александр

Отец ребёнка: Жучков Владимир

Смерть
Неизвестно
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