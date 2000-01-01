Жучкова (Сидорова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Отец: Сидоров Василий
Мать: Сидорова Ефимия
Рождение ребёнка
08.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жучков Владимир
Рождение ребёнка
01.09.1957
Сын: Жучков Александр
Отец ребёнка: Жучков Владимир
Смерть
Неизвестно