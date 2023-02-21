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Жучков Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1957

Дата смерти

2016

Пол

Мужской

Отец

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1957

Отец: Жучков Владимир

Мать: Жучкова Мария

Рождение ребёнка
10.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2016
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