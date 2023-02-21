Переседова (Кондрашова) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиОколо 24.01.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Кондрашов Яков
Мать: Кондрашова Мария
Рождение ребёнка
03.08.1905
Дочь: Корнеева Христинья
Отец ребёнка: Переседов Яков
Рождение ребёнка
До 1905
Сын: Переседов Иван
Отец ребёнка: Переседов Яков
Рождение ребёнка
27.09.1909
Сын: Переседов Михаил
Отец ребёнка: Переседов Яков
Рождение ребёнка
27.09.1909
Дочь: Сидорова Ефимия
Отец ребёнка: Переседов Яков
Рождение ребёнка
16.11.1911
Сын: Переседов Павел
Отец ребёнка: Переседов Яков
Рождение ребёнка
Около ?.02.1914
Сын: Переседов Дмитрий
Отец ребёнка: Переседов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Яков
Смерть
Около 24.01.1962