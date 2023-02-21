Переседова (Кондрашова) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереседова (Кондрашова) Устинья

Переседова (Кондрашова) Устинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Около 24.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кондрашов Яков

Мать: Кондрашова Мария

Рождение ребёнка
03.08.1905

Дочь: Корнеева Христинья

Отец ребёнка: Переседов Яков

Рождение ребёнка
До 1905

Сын: Переседов Иван

Отец ребёнка: Переседов Яков

Рождение ребёнка
27.09.1909

Сын: Переседов Михаил

Отец ребёнка: Переседов Яков

Рождение ребёнка
27.09.1909

Дочь: Сидорова Ефимия

Отец ребёнка: Переседов Яков

Рождение ребёнка
16.11.1911

Сын: Переседов Павел

Отец ребёнка: Переседов Яков

Рождение ребёнка
Около ?.02.1914

Сын: Переседов Дмитрий

Отец ребёнка: Переседов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Яков

Смерть
Около 24.01.1962
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close