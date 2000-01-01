Кондрашова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Маслобойникова Соломония
Отец ребёнка: Кондрашов Яков
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Переседова Устинья
Отец ребёнка: Кондрашов Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов Яков
Смерть
Неизвестно