Кондрашова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Маслобойникова Соломония

Отец ребёнка: Кондрашов Яков

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Переседова Устинья

Отец ребёнка: Кондрашов Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Яков

Смерть
Неизвестно
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