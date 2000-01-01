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Кондрашов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кондрашов Василий

Мать: Кондрашова Елена

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Маслобойникова Соломония

Мать ребёнка: Кондрашова Мария

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Переседова Устинья

Мать ребёнка: Кондрашова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Мария

Смерть
Неизвестно
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