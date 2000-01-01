Кондрашов Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кондрашов Василий
Мать: Кондрашова Елена
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Маслобойникова Соломония
Мать ребёнка: Кондрашова Мария
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Переседова Устинья
Мать ребёнка: Кондрашова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондрашова Мария
Смерть
Неизвестно