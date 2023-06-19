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Кондрашова (Котова) Елена

Место рождения

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

17.07.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1831

Отец: Котов Созон

Мать: Котова Степанида Борисовна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
12.11.1848

Муж: Кондрашов Василий

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондрашов Дмитрий

Отец ребёнка: Кондрашов Василий

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кондрашов Василий

Отец ребёнка: Кондрашов Василий

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кондрашов Иван

Отец ребёнка: Кондрашов Василий

Рождение ребёнка
1863

Сын: Кондрашов Яков

Отец ребёнка: Кондрашов Василий

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кондрашов ?

Отец ребёнка: Кондрашов Василий

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Борцова Матрёна

Отец ребёнка: Кондрашов Василий

Смерть
Неизвестно