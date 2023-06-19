Кондрашова (Котова) Елена
Место рождения
Дата рождения17.07.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1831
Отец: Котов Созон
Бракосочетание
12.11.1848
Муж: Кондрашов Василий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кондрашов Дмитрий
Отец ребёнка: Кондрашов Василий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кондрашов Василий
Отец ребёнка: Кондрашов Василий
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кондрашов Иван
Отец ребёнка: Кондрашов Василий
Рождение ребёнка
1863
Сын: Кондрашов Яков
Отец ребёнка: Кондрашов Василий
Рождение ребёнка
1870
Сын: Кондрашов ?
Отец ребёнка: Кондрашов Василий
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Борцова Матрёна
Отец ребёнка: Кондрашов Василий
Смерть
Неизвестно