Котова Степанида Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Степанида Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Котов Григорий

Отец ребёнка: Котов Созон

Рождение ребёнка
13.11.1824

Сын: Котов Порфирий

Отец ребёнка: Котов Созон

Рождение ребёнка
09.02.1827

Сын: Котов Василий

Отец ребёнка: Котов Созон

Рождение ребёнка
1830

Сын: Котов Владимир

Отец ребёнка: Котов Созон

Рождение ребёнка
17.07.1831

Дочь: Кондрашова Елена

Отец ребёнка: Котов Созон

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1833

Сын: Котов Константин

Отец ребёнка: Котов Созон

Смерть
Неизвестно
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