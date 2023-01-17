Котова Степанида Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Котов Григорий
Отец ребёнка: Котов Созон
Рождение ребёнка
13.11.1824
Сын: Котов Порфирий
Отец ребёнка: Котов Созон
Рождение ребёнка
09.02.1827
Сын: Котов Василий
Отец ребёнка: Котов Созон
Рождение ребёнка
1830
Сын: Котов Владимир
Отец ребёнка: Котов Созон
Рождение ребёнка
17.07.1831
Дочь: Кондрашова Елена
Отец ребёнка: Котов Созон
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1833
Сын: Котов Константин
Отец ребёнка: Котов Созон
Смерть
Неизвестно