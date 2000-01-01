Котов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1827
Отец: Котов Созон
Рождение ребёнка
20.08.1847
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Котов Тарас
Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Котов Назар
Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Котов Алексей
Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Котова Агафья Филипповна
Смерть
Неизвестно