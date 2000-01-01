Котов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1827

Отец: Котов Созон

Мать: Котова Степанида Борисовна

Рождение ребёнка
20.08.1847

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Котов Тарас

Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Котов Назар

Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Котов Алексей

Мать ребёнка: Котова Агафья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котова Агафья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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