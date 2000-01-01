Котова Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1847
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Котов Тарас
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
1853
Сын: Котов Назар
Отец ребёнка: Котов Василий
Рождение ребёнка
1856
Сын: Котов Алексей
Отец ребёнка: Котов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Василий
Смерть
Неизвестно