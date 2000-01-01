Котова Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Агафья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1847

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Котов Василий

Рождение ребёнка
1850

Сын: Котов Тарас

Отец ребёнка: Котов Василий

Рождение ребёнка
1853

Сын: Котов Назар

Отец ребёнка: Котов Василий

Рождение ребёнка
1856

Сын: Котов Алексей

Отец ребёнка: Котов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Василий

Смерть
Неизвестно
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