Маслобойникова (Кондрашова) Соломония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Кондрашов Яков
Мать: Кондрашова Мария
Рождение ребёнка
?.11.1909
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Маслобойников Иван
Рождение ребёнка
14.05.1911
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Маслобойников Иван
Рождение ребёнка
12.01.1916
Дочь: Сычёва Татьяна
Отец ребёнка: Маслобойников Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена?
Отец ребёнка: Маслобойников Иван
Смерть
Неизвестно