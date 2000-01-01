Маслобойникова (Кондрашова) Соломония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслобойникова (Кондрашова) Соломония

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кондрашов Яков

Мать: Кондрашова Мария

Рождение ребёнка
?.11.1909

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Маслобойников Иван

Рождение ребёнка
14.05.1911

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Маслобойников Иван

Рождение ребёнка
12.01.1916

Дочь: Сычёва Татьяна

Отец ребёнка: Маслобойников Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена?

Отец ребёнка: Маслобойников Иван

Смерть
Неизвестно
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