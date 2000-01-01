Переседов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909
Отец: Переседов Яков
Мать: Переседова Устинья
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
23.05.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно