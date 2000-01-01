Переседов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1909

Отец: Переседов Яков

Мать: Переседова Устинья

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
23.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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