Переседов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Переседов Михаил

Мать: ?

Смерть
Неизвестно