Кузнецова (Корнеева) Валентина
Место рождения
Дата рождения09.09.1938
Дата смерти03.06.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938
Отец: Корнеев Алексей
Мать: Корнеева Христинья
Рождение ребёнка
09.01.1961
Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1965
Рождение ребёнка
16.07.1968
Рождение ребёнка
26.02.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Иван
Бугурусланский район, Оренбургская область
Смерть
03.06.1989
Похороны
Неизвестно