Кузнецова (Корнеева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Корнеева) Валентина

Кузнецова (Корнеева) Валентина

avatar

Место рождения

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.09.1938

Дата смерти

03.06.1989

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1938

Отец: Корнеев Алексей

Мать: Корнеева Христинья

Михайловка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Гостеприимный, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Гостеприимный, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Иван

Гостеприимный, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Иван

Бугурусланский район, Оренбургская область
Смерть
03.06.1989
Ибрагимово, Кувандыкский, Оренбургская область
Похороны
Неизвестно
Ибрагимово, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close