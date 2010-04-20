Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван

Кузнецов Иван

avatar

Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

14.01.1939

Дата смерти

20.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1913 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова Александра

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Гостеприимный, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Гостеприимный, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Валентина

Гостеприимный, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Валентина

Бугурусланский район, Оренбургская область
Смерть
20.04.2010
Ибрагимово, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close