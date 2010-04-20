Кузнецов Иван
Место рождения
Дата рождения14.01.1939
Дата смерти20.04.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1939
Отец: Кузнецов Николай
Мать: Кузнецова Александра
Рождение ребёнка
09.01.1961
Бестужевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.03.1965
Рождение ребёнка
16.07.1968
Рождение ребёнка
26.02.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Валентина
Бугурусланский район, Оренбургская область
Смерть
20.04.2010
Ибрагимово, Кувандыкский, Оренбургская область