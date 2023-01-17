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Кузнецов Николай

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.05.1911

Дата смерти

03.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911

Отец: Кузнецов Мирон

Мать: Матрёна

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.01.1939

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Александра

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1942

Дочь: Парфёнова Нина

Мать ребёнка: Кузнецова Александра

Военная служба
Неизвестно
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
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