Кузнецов Николай
Место рождения
Дата рождения22.05.1911
Дата смерти03.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1911
Отец: Кузнецов Мирон
Мать: Матрёна
Рождение ребёнка
14.01.1939
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Александра
Рождение ребёнка
09.01.1942
Дочь: Парфёнова Нина
Мать ребёнка: Кузнецова Александра
Военная служба
Неизвестно
Советское, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
03.02.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область