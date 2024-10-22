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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
290Пришиб (Пришибинское), с. к.при рч. Пришибе.123987237293715Церковь правосл. 1. Сельское Училище. Ярмарки 2. По понедельникам базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
125. Пришиб, село бывшее государственное, при реке Подстепке, дворов 1418, жителей 11.661, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, 15 лав Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Пришиб4512090835402387217045576
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
12872Ленинскгород48°42,0' с.ш.45°13,0' в.д.M-38-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18630101001г Ленинскгород