город Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Ленинск

Ленинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
290Пришиб (Пришибинское), с. к.при рч. Пришибе.123987237293715Церковь правосл. 1. Сельское Училище. Ярмарки 2. По понедельникам базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Пришибинская волость
125. Пришиб, село бывшее государственное, при реке Подстепке, дворов 1418, жителей 11.661, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 2 церкви православных, 15 лав Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Астраханская губерния, Царевский уезд, Пришибинская волость
село Пришиб4512090835402387217045576

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Ленинский район
12872Ленинскгород48°42,0' с.ш.45°13,0' в.д.M-38-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Ленинский муниципальный район, Городское поселение город Ленинск
18630101001г Ленинскгород

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