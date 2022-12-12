Кузнецова (Гирина) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Гирина) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 21.04.1913

Дата смерти

17.01.1985

Пол

Женский

Отец

Между 1880 и 1884 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.04.1913

Отец: Гирин Харитон

Мать: Гирина Олимпиада

Рождение ребёнка
14.01.1939

Сын: Кузнецов Иван

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1942

Дочь: Парфёнова Нина

Отец ребёнка: Кузнецов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганичкин Аким

Смерть
17.01.1985
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