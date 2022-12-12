Кузнецова (Гирина) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 21.04.1913
Дата смерти17.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 21.04.1913
Отец: Гирин Харитон
Мать: Гирина Олимпиада
Рождение ребёнка
14.01.1939
Сын: Кузнецов Иван
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.01.1942
Дочь: Парфёнова Нина
Отец ребёнка: Кузнецов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганичкин Аким
Смерть
17.01.1985