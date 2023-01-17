Гирина Олимпиада — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирина Олимпиада

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рябова Екатерина

Отец ребёнка: Гирин Харитон

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Чегодаева Александра

Отец ребёнка: Гирин Харитон

Рождение ребёнка
1908

Сын: Гирин Лазарь

Отец ребёнка: Гирин Харитон

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 21.04.1913

Дочь: Кузнецова Александра

Отец ребёнка: Гирин Харитон

Рождение ребёнка
До 1913

Сын: Гирин Елизар

Отец ребёнка: Гирин Харитон

Смерть
Неизвестно
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