Гирина Олимпиада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рябова Екатерина
Отец ребёнка: Гирин Харитон
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Чегодаева Александра
Отец ребёнка: Гирин Харитон
Рождение ребёнка
1908
Сын: Гирин Лазарь
Отец ребёнка: Гирин Харитон
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 21.04.1913
Дочь: Кузнецова Александра
Отец ребёнка: Гирин Харитон
Рождение ребёнка
До 1913
Сын: Гирин Елизар
Отец ребёнка: Гирин Харитон
Смерть
Неизвестно