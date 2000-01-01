Гирин Елизар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирин Елизар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1880 и 1884 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1913

Отец: Гирин Харитон

Мать: Гирина Олимпиада

Смерть
Неизвестно
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