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Гирин Елизар
Гирин Елизар
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1913
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гирин Харитон
Между 1880 и 1884 г.р.
Мать
Гирина Олимпиада
Около 1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1913
Отец:
Гирин Харитон
Мать:
Гирина Олимпиада
Смерть
Неизвестно
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