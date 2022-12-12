Рябова (Гирина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Гирина) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

17.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гирин Харитон

Мать: Гирина Олимпиада

Рождение ребёнка
12.04.1937

Дочь: Романова Маргарита

Отец ребёнка: Рябов Константин

Табулдак, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1939

Дочь: Семейкина Валентина

Отец ребёнка: Рябов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябов Владимир

Отец ребёнка: Рябов Константин

Смерть
17.07.1984
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
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