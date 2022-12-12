Рябова (Гирина) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти17.07.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гирин Харитон
Мать: Гирина Олимпиада
Рождение ребёнка
12.04.1937
Дочь: Романова Маргарита
Отец ребёнка: Рябов Константин
Табулдак, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1939
Дочь: Семейкина Валентина
Отец ребёнка: Рябов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябов Владимир
Отец ребёнка: Рябов Константин
Смерть
17.07.1984
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область