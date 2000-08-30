Семейкина (Рябова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1939
Дата смерти30.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1939
Отец: Рябов Константин
Мать: Рябова Екатерина
Рождение ребёнка
05.07.1964
Сын: Семейкин Владимир
Отец ребёнка: Семейкин Анатолий
умер 7 декабря 2007
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семейкин Анатолий
Смерть
30.08.2000
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область