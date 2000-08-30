Семейкина (Рябова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семейкина (Рябова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1939

Дата смерти

30.08.2000

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1939

Отец: Рябов Константин

Мать: Рябова Екатерина

Рождение ребёнка
05.07.1964

Сын: Семейкин Владимир

Отец ребёнка: Семейкин Анатолий

умер 7 декабря 2007
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семейкин Анатолий

Смерть
30.08.2000
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
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