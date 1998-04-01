Семейкин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемейкин Анатолий

Семейкин Анатолий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1964

Сын: Семейкин Владимир

Мать ребёнка: Семейкина Валентина

умер 7 декабря 2007
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семейкина Валентина

Смерть
?.04.1998
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close