Семейкин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1964
Сын: Семейкин Владимир
Мать ребёнка: Семейкина Валентина
умер 7 декабря 2007
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семейкина Валентина
Смерть
?.04.1998
Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область