Романова (Рябова) Маргарита
Место рождения
Дата рождения12.04.1937
Дата смерти12.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937
Отец: Рябов Константин
Мать: Рябова Екатерина
Рождение ребёнка
30.01.1958
Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1960
Рождение ребёнка
18.02.1963
Рождение ребёнка
02.01.1971
Смерть
12.04.2016
Челябинск, Челябинский, Челябинская область