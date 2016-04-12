Романова (Рябова) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Рябова) Маргарита

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Место рождения

Табулдак, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.04.1937

Дата смерти

12.04.2016

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1937

Отец: Рябов Константин

Мать: Рябова Екатерина

Табулдак, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
18.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
02.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Николай

Смерть
12.04.2016
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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