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Гирин Лазарь

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Место рождения

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

18.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Между 1880 и 1884 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гирин Харитон

Мать: Гирина Олимпиада

Григорьевка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Военная награда
08.01.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Развод
Неизвестно

Жена: Гирина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гирин ?

Мать ребёнка: Гирина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирина Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гирина Евдокия

Смерть
18.09.1993
Похороны
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
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