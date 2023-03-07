Гирин Лазарь
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти18.09.1993
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Гирин Харитон
Мать: Гирина Олимпиада
Военная награда
08.01.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Развод
Неизвестно
Жена: Гирина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гирин ?
Мать ребёнка: Гирина Екатерина
Смерть
18.09.1993
Похороны
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область