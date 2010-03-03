Парфёнова (Кузнецова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1942
Дата смерти03.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1942
Отец: Кузнецов Николай
Мать: Кузнецова Александра
Рождение ребёнка
01.10.1963
Рождение ребёнка
15.06.1965
Рождение ребёнка
29.07.1968
Рождение ребёнка
04.07.1973
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Парфёнов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Парфёнов Иван
Смерть
03.03.2010