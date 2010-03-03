Парфёнова (Кузнецова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфёнова (Кузнецова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1942

Дата смерти

03.03.2010

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Около 1913 г.р.

Муж

1936 г.р.

Дети

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1973 г.р.

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1942

Отец: Кузнецов Николай

Мать: Кузнецова Александра

Рождение ребёнка
01.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфёнов Иван

Рождение ребёнка
15.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфёнов Иван

Рождение ребёнка
29.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парфёнов Иван

Рождение ребёнка
04.07.1973

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Парфёнов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфёнов Иван

Смерть
03.03.2010
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